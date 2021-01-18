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18 січня 2021, 18:47 3

Справа Гандзюк: суд залишив Левіна під вартою

18 січня 2021, 18:47 3
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У задоволенні клопотання захисту про зміну запобіжного заходу на менш суворий відмовлено
У задоволенні клопотання захисту про зміну запобіжного заходу на менш суворий відмовлено
Фото: Громадське
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Дніпровський районний суд міста Києва залишив під вартою Олексія Москаленка (Левіна), якого обвинувачують у замовленні та організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на УНН.

Дніпровський районний суд міста Києва залишив під вартою Олексія Москаленка (Левіна), якого обвинувачують у замовленні та організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

Захист Левіна клопотав про зміну запобіжного заходу на менш суворий, суд відмовив.

Суд постановив: у задоволені клопотання захисника в інтересах Левіна про зміну запобіжного заходу на менш суворий, ніж тримання під вартою - відмовити, - сказала суддя.

Як повідомлялося, 3 грудня фігурант справи Гандзюк Ігор Павловський вийшов з-під варти. Раніше його засудили на 2 роки умовно за приховування злочину проти активістки.

Нагадаємо, 27 квітня Офіс генпрокурора заявив: Катю Гандзюк замовив Мангер.

Раніше, 17 березня суд заарештував підозрюваного у вбивстві Катерини Гандзюк Олексія Левіна.

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