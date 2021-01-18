Справа Гандзюк: суд залишив Левіна під вартою
Дніпровський районний суд міста Києва залишив під вартою Олексія Москаленка (Левіна), якого обвинувачують у замовленні та організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на УНН.
Дніпровський районний суд міста Києва залишив під вартою Олексія Москаленка (Левіна), якого обвинувачують у замовленні та організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.
Захист Левіна клопотав про зміну запобіжного заходу на менш суворий, суд відмовив.
Суд постановив: у задоволені клопотання захисника в інтересах Левіна про зміну запобіжного заходу на менш суворий, ніж тримання під вартою - відмовити, - сказала суддя.
Як повідомлялося, 3 грудня фігурант справи Гандзюк Ігор Павловський вийшов з-під варти. Раніше його засудили на 2 роки умовно за приховування злочину проти активістки.
Нагадаємо, 27 квітня Офіс генпрокурора заявив: Катю Гандзюк замовив Мангер.
Раніше, 17 березня суд заарештував підозрюваного у вбивстві Катерини Гандзюк Олексія Левіна.