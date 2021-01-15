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15 січня 2021, 18:31 12

Вищий антикорсуд продовжив слідство у справі "плівок Вовка"

15 січня 2021, 18:31 12
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Раніше слідчий суддя повернув клопотання назад детективам
Раніше слідчий суддя повернув клопотання назад детективам
Фото з відкритих джерел
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Слідчий суддя Антикорсуду Андрій Біцюк задовольнив клопотання детектива НАБУ про продовження розслідування справи про створення злочинної організації головою Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.

Про це інформує RegioNews з посиланням на пресслужбу НАБУ.

Так, зазначається, що ВАКС задовольнив клопотання НАБУ і САП та продовжив розслідування справи "плівок ОАСК" до 17 березня.

Раніше суддя Біцюк відмовився продовжити розслідування, повернувши клопотання назад детективам, але після доопрацювання суддя все-таки задовольнив нове клопотання.

Нагадаємо, раніше ВАКС пояснив, чому у справі судді Вовка не продовжили термін розслідування.

15 січня ВАКС залишив без задоволення заяви щодо відводу судді у справі ОАСК.

суд Україна НАБУ ВАКС суддя суддя Вовк
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