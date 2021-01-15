Вищий антикорсуд продовжив слідство у справі "плівок Вовка"
Раніше слідчий суддя повернув клопотання назад детективам
Раніше слідчий суддя повернув клопотання назад детективам
Слідчий суддя Антикорсуду Андрій Біцюк задовольнив клопотання детектива НАБУ про продовження розслідування справи про створення злочинної організації головою Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.
Про це інформує RegioNews з посиланням на пресслужбу НАБУ.
Так, зазначається, що ВАКС задовольнив клопотання НАБУ і САП та продовжив розслідування справи "плівок ОАСК" до 17 березня.
Раніше суддя Біцюк відмовився продовжити розслідування, повернувши клопотання назад детективам, але після доопрацювання суддя все-таки задовольнив нове клопотання.
Нагадаємо, раніше ВАКС пояснив, чому у справі судді Вовка не продовжили термін розслідування.
15 січня ВАКС залишив без задоволення заяви щодо відводу судді у справі ОАСК.
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