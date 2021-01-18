У Харкові перенесли суд щодо "проспекту Жукова"
Це сталося через те, що суддя пішов у відпустку
Це сталося через те, що суддя пішов у відпустку
Засідання Харківського другого апеляційного адмінсуду щодо перейменування проспекту Петра Григоренка на честь маршала Георгія Жукова не відбулося - суддя пішов у відпустку.
Про це повідомила секретарка суду Ганна Олійник, пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".
"Суддя Ігор Чалий перебуває у терміновій відпустці за сімейними обставинами. Про це стало відомо перед засіданням", - сказала Олійник.
За її словами, нова дата суду ще не визначена.
Нагадаємо, 26 лютого 2020 року депутати Харківської міськради перейменували проспект Григоренка на честь Жукова.
Майже одразу Інститут нацпам’яті назвав незаконним перейменування проспекту в Харкові.
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Слов'янськ після виборів: як казус Штепи може довести місто до ВЦА
Коаліційні ігри: чим закінчиться політична криза на Чернігівщині