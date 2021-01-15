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15 січня 2021, 08:40 11

Помер один зі спонсорів Зеленського юрист Нижний

15 січня 2021, 08:40 11
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Він входив до найближчого оточення президента
Він входив до найближчого оточення президента
Фото: hillmont.com
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Від тяжкої хвороби 14 січня помер юрист та співкерівний партнер юридичної компанії HillMont Partners Сергій Нижний. Він консультував студію "Квартал 95" та був одним зі спонсорів президентської кампанії Зеленського.

Як передає RegioNews, про це стало відомо виданню "Гордон".

Повідомляється, що Нижний помер після тяжкої хвороби. У нього залишилися дружина і троє дітей.

Нижний входив до найближчого оточення чинного президента України Володимира Зеленського. Зокрема, він консультував студію "Квартал 95", художнім керівником якої був Зеленський до обрання головою держави. Окрім того, він був одним зі спонсорів президентської кампанії Зеленського.

2007 року Нижний балотувався до Верховної Ради за списком "Нашої України – Народної самооборони", але до парламенту не пройшов. Був помічником нардепа від НУНС Миколи Катеринчука.

2009-го Нижний одержав адвокатську ліцензію. З 2016-го став одним із засновників юридичної компанії HillMont Partners. На сайті фірми зазначено, що Нижний спеціалізувався на супроводі комерційних, інвестиційних і транскордонних спорів.

Раніше повідомлялось, що заступник керівника одного з управлінь Офісу генерального прокурора помер при загадкових обставинах в ніч з 31 грудня на 1 січня.

Володимир Зеленський смерть хвороба президент адвокат
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