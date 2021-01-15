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15 января 2021, 15:30 116

В Черновцах 10 кандидатов в горсовет до сих пор не зарегистрированы депутатами

15 января 2021, 15:30 116
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ОИК опровергла уведомление городской ТИК об их регистрации
ОИК опровергла уведомление городской ТИК об их регистрации
Фото ИА АСС
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Председатель Черновицкой областной избирательной комиссии Николай Каспрук заявил, что городская ТИК не зарегистрировала депутатами 10 человек из партий "Команда Михайлишина" и "Ридне мисто".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.

Председатель ОИК Николай Каспрук сообщил, что решение ТИК о регистрации 10 кандидатов от двух партий депутатами городского совета является неправомочным в связи с тем, что его поддержали лишь 8 членов избирательной комиссии при минимально необходимом количестве голосов – 10.

На заседании городской ТИК в среду приняли присягу вновь назначенные члены ТИК, собрали кворум – 10 человек. Но "за" регистрацию кандидатов проголосовали меньше 10.

Они проголосовали только 8 голосами, хотя решение о регистрации депутатов принимается большинством от состава комиссии, то есть 10 голосами. То есть, то, что Симак объявила на заседании, что решение принято – это не есть правильно. Это означает, что регистрации, как таковой, депутатов от "Ридного миста" и "Команды Михайлишина" не произошло, – сказал председатель областной избирательной комиссии.

По его словам, областная комиссия еще не получила постановление от городской ТИК, впрочем, если в нем будет недостаточно голосов, регистрацию аннулируют. Следовательно городскую комиссию будут созывать снова.

Ранее сообщалось, что 13 января Черновицкая городская ТИК проинформировала, что в Черновцах с десятой попытки смогли зарегистрировать всех депутатов горсовета.

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