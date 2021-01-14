15:05  14 січня
МОЗ не буде наполягати на продовженні карантину після 25 січня - Ляшко
14:12  14 січня
Мер Черкас Бондаренко здав плазму крові для розробки ліків від коронавірусу
17:56  14 січня
Доба на Донбасі: два порушення режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
14 січня 2021, 17:56 2

Доба на Донбасі: два порушення режиму "тиші"

14 січня 2021, 17:56 2
Читайте также на русском языке
Збройні формування РФ вели вогонь в бік українських позицій неподалік Водяного та в передмісті Мар’їнки
Збройні формування РФ вели вогонь в бік українських позицій неподалік Водяного та в передмісті Мар’їнки
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Протягом поточної доби вздовж лінії розмежування було зафіксовано лише два порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Протягом поточної доби, 14 січня, на більшості ділянок відповідальності частин та підрозділів Об'єднаних сил спостерігалася тиша. Вздовж всієї лінії розмежування було зафіксовано лише два порушення режиму припинення вогню.

Так, неподалік Водяного, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації вели вогонь в бік українських позицій з автоматичних станкових гранатометів. А в передмісті Мар’їнки, крім стрільби з гранатомета, противник здійснив і кілька пострілів зі стрілецької зброї, - повідомляють у штабі ООС.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували більше 5 гектарів території та передали на знищення 62 вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що упродовж минулої доби в зоні ООС спостерігалася "тиша".

Донбас РФ стрілянина ОБСЄ окупанти
Так званому "меру Дебальцевого" повідомлено про підозру в тероризмі
14 січня 2021, 17:25
На Донбасі зафіксували 6 порушень режиму "тиші": стріляли з кулеметів та гранатометів
14 січня 2021, 08:11
Переговори представників "нормандської четвірки" завершилися в Берліні
12 січня 2021, 21:15
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Херсонську облраду
Санкційний батіг США: кого наступним відшмагає Вашингтон
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Ірина Геращенко
Олександр Дубінський
Всі блоги »