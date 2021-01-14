Доба на Донбасі: два порушення режиму "тиші"

Збройні формування РФ вели вогонь в бік українських позицій неподалік Водяного та в передмісті Мар’їнки

Збройні формування РФ вели вогонь в бік українських позицій неподалік Водяного та в передмісті Мар’їнки

Фото з відкритих джерел

Протягом поточної доби вздовж лінії розмежування було зафіксовано лише два порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Протягом поточної доби, 14 січня, на більшості ділянок відповідальності частин та підрозділів Об'єднаних сил спостерігалася тиша. Вздовж всієї лінії розмежування було зафіксовано лише два порушення режиму припинення вогню.

Так, неподалік Водяного, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації вели вогонь в бік українських позицій з автоматичних станкових гранатометів. А в передмісті Мар’їнки, крім стрільби з гранатомета, противник здійснив і кілька пострілів зі стрілецької зброї, - повідомляють у штабі ООС.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували більше 5 гектарів території та передали на знищення 62 вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що упродовж минулої доби в зоні ООС спостерігалася "тиша".