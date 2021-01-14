Поліція й МОЗ перевірять, чи дотримуються карантину гірськолижні курорти, - Ляшко

Перевірки закладів громадського харчування на гірськолижних курортах проведуть вже у п'ятницю, 15 січня

Перевірки закладів громадського харчування на гірськолижних курортах проведуть вже у п'ятницю, 15 січня

Фото з відкритих джерел

Гірськолижні курорти в Карпатах перевірять на предмет дотримання жорсткого карантину. Перевірку проведуть МОЗ спільно з Національною поліцією.

Про це інформує RegioNews з посиланням на Facebook заступника глави МОЗ - головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

Він заявив, що перевірки закладів громадського харчування на гірськолижних курортах проведуть вже у п'ятницю, 15 січня.

"Якщо ми звертаємося до людей з проханням дотримуватися протиепідемічних заходів і вони дотримуються їх, то чому тоді деякі представники бізнесу дозволяють собі порушувати ці правила? Бажання воювати з системою не повинна превалювати над збереженням життя і здоров'я українців. Порушення повинні мати наслідки", - написав Ляшко.

Санлікар наголосив, що такі перевірки не пов'язані з безліччю повідомлень про порушення ресторанів, барів та розважальних закладів на гірськолижних курортах. Також зафіксовані порушення у закладах громадського харчування Львівської області.

Бізнес повинен бути свідомим! Сьогодні спільно з заступником Міністра економіки Sergiy Glushchenko та головою... Posted by Віктор Ляшко on Thursday, January 14, 2021

Нагадаємо, раніше у мережі показали довжелезні черги до підйомників у Буковелі.