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14 січня 2021, 15:34 249

У Києві керівницю відділення банку оголосили у міжнародний розшук: підозрюють у шахрайстві

14 січня 2021, 15:34 249
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Фото: з відкритих джерел
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У Києві слідчі повідомили керівниці банківського відділення про підозру та оголосили її у міжнародний розшук. Протягом десяти років жінка за підробленими документами переводила у готівку гроші, внаслідок чого привласнила понад 60 тисяч доларів клієнта.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.

До Оболонського управління поліції звернувся чоловік із заявою про те, що з його банківського депозиту зникли гроші. Правоохоронці зареєстрували повідомлення потерпілого та опитали співробітників банківського відділення, де зберігались гроші.

Встановлено, що киянин працюючи за кордоном у 2010 році відкрив депозитний рахунок, який регулярно поповнював. За роки співпраці з фінансовою установою чоловік став vip-клієнтом, а відтак між ним та керівницею відділення склалися довірливі відносини.

Керівниця настільки увійшла в довіру клієнта та касирів банку, що почала підробляти заяви від імені чоловіка на видачу готівки в касі. У результаті протягом 10 років банківська працівниця провела 36 незаконних операцій із депозитом чоловіка та зняла з його рахунку понад 60 000 доларів", - йдеться у повідомленні.

Раніше 33-річна зловмисниця звільнилась із роботи й наразі переховується від органів слідства. Під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури № 5 слідчі повідомили зловмисниці про підозру у скоєнні злочину та оголосили її у міжнародний розшук.

Нагадаємо, на Вінничині судитимуть трьох посадовців мерії за розтрату п'яти мільйонів.

банки гроші кримінальна справа поліція розшук
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