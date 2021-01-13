В Україні відкрили справу проти заступника командуючого Чорноморського флоту РФ

В 2014 році він підбурював українських військових в Криму до вчинення державної зради

В 2014 році він підбурював українських військових в Криму до вчинення державної зради

Фото: із відкритих джерел

Проти заступника командувача Чорноморського флоту ВМФ Росії Офіс генерального прокурора порушив кримінальну справу за фактом підбурювання до вчинення державної зради.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає RegioNews. Високопосадовець ЗС РФ у березні 2014 року умисно, з метою заподіяння шкоди обороноздатності та державній безпеці України, а також зміни меж території нашої держави, схиляв військовослужбовців Збройних Сил України до вчинення державної зради”, - йдеться в повідомленні. За даними слідства, він погрожував застосуванням фізичного насильства та зброї, а також змушував декілька десятків українських військових перейти на бік ворога. Встановили додаткові факти вчинення злочинів високопосадовцями Збройних Сил РФ, які, зокрема, призвели до окупації території Автономної Республіки Крим і м. Севастополь та інших тяжких наслідків”, - додали в Офісі генпрокурора. Максимальна санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Нагадаємо, Україна відкрила справу через незаконне затримання кримських татар на Керченському мосту.

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