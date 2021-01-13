У Венедіктової відповіли на заяву Тупицького про нову підозру
В Офісі генерального прокурора заявили, що не планують знову вручати повідомлення про підозру голові Конституційного суду Олександру Тупицькому.
Про це повідомляє "Українська правда”, передає RegioNews.
У відомстві заявили, що статус підозрюваного в голови Конституційного суду вже є.
Офіс Генпрокурора не планує і не планував такого повідомлення про підозру. Голова Конституційного Суду України вже є підозрюваним - він був у належний спосіб та за законною процедурою повідомлений про підозру 28 грудня 2020 року", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 28 грудня голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому було повідомлено про підозру у вчиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих показань свідка.
29 грудня Зеленський відсторонив Тупицького від посади судді КСУ на два місяці.
Також повідомлялося, що в інтернеті з'явилися фото голови КСУ Тупицького на відпочинку в ОАЕ.
13 січня Тупицький заявив, що після прильоту в Україну з відпочинку в аеропорту йому планують вручити ще одне повідомлення про підозру.