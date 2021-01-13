У Венедіктової відповіли на заяву Тупицького про нову підозру

В ОГП стверджують, що у нього вже є статус підозрюваного

В ОГП стверджують, що у нього вже є статус підозрюваного

Фото: із відкритих джерел

В Офісі генерального прокурора заявили, що не планують знову вручати повідомлення про підозру голові Конституційного суду Олександру Тупицькому.

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