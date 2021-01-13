В Украине открыли дело против заместителя командующего Черноморского флота РФ

В 2014 году он подстрекал украинских военных в Крыму к совершению государственной измены

В 2014 году он подстрекал украинских военных в Крыму к совершению государственной измены

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Против заместителя командующего Черноморского флота ВМФ России Офис генерального прокурора возбудил уголовное дело по факту подстрекательства к совершению государственной измены.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает RegioNews.

Чиновник ВС РФ в марте 2014 года умышленно, с целью причинения вреда обороноспособности и государственной безопасности Украины, а также изменения границ территории нашего государства, склонял военнослужащих Вооруженных Сил Украины к совершению государственной измены", - говорится в сообщении.

По данным следствия, он угрожал применением физического насилия и оружия, а также заставлял несколько десятков украинских военных перейти на сторону врага.

Установили дополнительные факты совершения преступлений чиновниками Вооруженных Сил РФ, которые, в частности, привели к оккупации территории Автономной Республики Крым и г.. Севастополь и других тяжких последствий", - добавили в Офисе генпрокурора.

Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, Украина открыла дело из-за незаконного задержания крымских татар на Керченском мосту.