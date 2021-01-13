10:04  13 января
Степанов рассказал о требованиях к китайской вакцине от коронавируса
12:12  13 января
Опять тарифный протест: под Франковском перекрыли дорогу на Львов
17:55  13 января
В зоне ООС в течение суток наблюдалась "тишина" - штаб
UA | RU
UA | RU
13 января 2021, 21:23 5

В Украине открыли дело против заместителя командующего Черноморского флота РФ

13 января 2021, 21:23 5
Читайте також українською мовою
В 2014 году он подстрекал украинских военных в Крыму к совершению государственной измены
В 2014 году он подстрекал украинских военных в Крыму к совершению государственной измены
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Против заместителя командующего Черноморского флота ВМФ России Офис генерального прокурора возбудил уголовное дело по факту подстрекательства к совершению государственной измены.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает RegioNews.

Чиновник ВС РФ в марте 2014 года умышленно, с целью причинения вреда обороноспособности и государственной безопасности Украины, а также изменения границ территории нашего государства, склонял военнослужащих Вооруженных Сил Украины к совершению государственной измены", - говорится в сообщении.

По данным следствия, он угрожал применением физического насилия и оружия, а также заставлял несколько десятков украинских военных перейти на сторону врага.

Установили дополнительные факты совершения преступлений чиновниками Вооруженных Сил РФ, которые, в частности, привели к оккупации территории Автономной Республики Крым и г.. Севастополь и других тяжких последствий", - добавили в Офисе генпрокурора.

Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, Украина открыла дело из-за незаконного задержания крымских татар на Керченском мосту.

Украина Крым российские военные уголовное дело Офис генпрокурора государственная измена
У Венедиктовой ответили на заявление Тупицкого о новом подозрении
13 января 2021, 19:27
В Одесской области взорвался жилой дом: два человека пострадали
13 января 2021, 18:35
В Раде сказали, когда Витренко могут назначить министром энергетики
13 января 2021, 17:54
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать Херсонский облсовет
Санкционный кнут США: кого следующим высечет Вашингтон
Все публикации »
Ирина Геращенко
Александр Дубинский
Виктор Таран
Все блоги »