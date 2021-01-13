В Украине открыли дело против заместителя командующего Черноморского флота РФ
Против заместителя командующего Черноморского флота ВМФ России Офис генерального прокурора возбудил уголовное дело по факту подстрекательства к совершению государственной измены.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает RegioNews.
Чиновник ВС РФ в марте 2014 года умышленно, с целью причинения вреда обороноспособности и государственной безопасности Украины, а также изменения границ территории нашего государства, склонял военнослужащих Вооруженных Сил Украины к совершению государственной измены", - говорится в сообщении.
По данным следствия, он угрожал применением физического насилия и оружия, а также заставлял несколько десятков украинских военных перейти на сторону врага.
Установили дополнительные факты совершения преступлений чиновниками Вооруженных Сил РФ, которые, в частности, привели к оккупации территории Автономной Республики Крым и г.. Севастополь и других тяжких последствий", - добавили в Офисе генпрокурора.
Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Напомним, Украина открыла дело из-за незаконного задержания крымских татар на Керченском мосту.