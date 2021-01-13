У Венедиктовой ответили на заявление Тупицкого о новом подозрении
В Офисе генерального прокурора заявили, что не планируют снова вручать уведомление о подозрении председателю Конституционного суда Александру Тупицкому.
Об этом сообщает "Украинская правда", передает RegioNews.
В ведомстве заявили, что статус подозреваемого в главы Конституционного суда уже есть.
Офис генпрокурора не планирует и не планировал такого уведомления о подозрении. Глава Конституционного Суда Украины уже является подозреваемым - он был надлежащим образом и по законной процедуре уведомлен о подозрении 28 декабря 2020 года", - говорится в сообщении.
Напомним, 28 декабря главе Конституционного Суда Тупицкому сообщили о подозрении. Ему инкриминируют подкуп свидетеля в уголовном производстве.
29 декабря Зеленский отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца.
Также сообщалось, что в интернете появились фото главы КСУ Тупицкого на отдыхе в ОАЭ.
13 января Тупицкий заявил, что после прилета в Украину с отдыха в аэропорту ему планируют вручить еще одно уведомление о подозрении.