У Венедиктовой ответили на заявление Тупицкого о новом подозрении

В ОГП утверждают, что у него уже есть статус подозреваемого

В ОГП утверждают, что у него уже есть статус подозреваемого

Фото: из открытых источников

В Офисе генерального прокурора заявили, что не планируют снова вручать уведомление о подозрении председателю Конституционного суда Александру Тупицкому.

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