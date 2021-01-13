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13 января 2021, 19:27 2

У Венедиктовой ответили на заявление Тупицкого о новом подозрении

13 января 2021, 19:27 2
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Фото: из открытых источников
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В Офисе генерального прокурора заявили, что не планируют снова вручать уведомление о подозрении председателю Конституционного суда Александру Тупицкому.

Об этом сообщает "Украинская правда", передает RegioNews.

В ведомстве заявили, что статус подозреваемого в главы Конституционного суда уже есть.

Офис генпрокурора не планирует и не планировал такого уведомления о подозрении. Глава Конституционного Суда Украины уже является подозреваемым - он был надлежащим образом и по законной процедуре уведомлен о подозрении 28 декабря 2020 года", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 декабря главе Конституционного Суда Тупицкому сообщили о подозрении. Ему инкриминируют подкуп свидетеля в уголовном производстве.

29 декабря Зеленский отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца.

Также сообщалось, что в интернете появились фото главы КСУ Тупицкого на отдыхе в ОАЭ.

13 января Тупицкий заявил, что после прилета в Украину с отдыха в аэропорту ему планируют вручить еще одно уведомление о подозрении.

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