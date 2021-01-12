"Слугам" дали тези, як реагувати на відпочинок Тупицького в ОАЕ - ЗМІ

У документі описано, що Тупицький "звик жити не за доходами"

У документі описано, що Тупицький "звик жити не за доходами"

Фото: з відкритих джерел

Народним депутатам від "Слуги народу" надали ефірні тези, як "правильно" реагувати на питання про відпочинок голови Конституційного суду України Олександра Тупицького в ОАЕ.

Як передає RegioNews, відповідний документ опинився в розпорядженні "Бабеля".

Автори документа відзначають, що у судді Конституційного суду "непогана зарплата", рівень якої є одним з найвищих в державному секторі України. Водночас стверджується, що навіть така зарплата навряд чи дозволяє настільки розкішний відпочинок.

Розкіш, до якої тяжіє Тупицький, чудово демонструє, що він звик жити не за доходами, які отримує офіційно", - пояснюють в тезах.

Також у документі вказують, що ситуація, коли людина, яка підозрюється у злочинах проти правосуддя, може спокійно покинути територію держави, є "абсолютно неприпустимою".

"А якщо Тупицький вирішить не повертатися і залишиться проживати "напрацьоване" в Еміратах? Це несправедлива ситуація. Якщо людина має таку підозру і якщо ця людина вважає себе вправі бути суддею Конституційного суду, то було б етичним не залишати територію України", - додають автори тез.

Крім цього, в документі наголошується, що розкішний і показовий відпочинок Тупицького ще раз підкреслює одну із головних завдань для Верховної Ради у 2021 році - реформувати діяльність Конституційного суду.

Щоб ні один "Тупицький" не міг використати Конституційний суд як бізнес-структуру", - зазначають автори документа.

Крім цього, депутатам пояснюють, що Тупицький залишається відстороненим указом президента у зв'язку з підозрою, яку голові КСУ направили з Офісу генпрокурора.

Раніше повідомлялося, що в інтернеті з'явилися фото голови КСУ Тупицького на відпочинку в ОАЕ.