"Слугам" дали тезисы, как реагировать на отдых Тупицкого в ОАЭ - СМИ

В документе описано, что Тупицкий "привык жить не по доходам"

В документе описано, что Тупицкий "привык жить не по доходам"

Фото: из открытых источников

Народным депутатам от "Слуги народа" предоставили эфирные тезисы, как "правильно" реагировать на вопросы об отдыхе главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого в ОАЭ.

Как передает RegioNews, соответствующий документ оказался в распоряжении "Бабеля".

Авторы документа отмечают, что у судьи Конституционного суда "неплохая зарплата", уровень которой является одним из самых высоких в государственном секторе Украины. В то же время утверждается, что даже такая зарплата вряд ли позволяет настолько роскошный отдых.

Роскошь, к которой тяготеет Тупицкий, прекрасно демонстрирует, что он привык жить не по доходам, которые получает официально", - объясняют в тезисах.

Также в документе указывают, что ситуация, когда человек, который подозревается в преступлениях против правосудия, может спокойно покинуть территорию государства, является "абсолютно недопустимой".

"А если Тупицкий решит не возвращаться и останется проживать "наработанное" в Эмиратах? Это несправедливая ситуация. Если человек имеет такое подозрение и если этот человек считает себя вправе быть судьей Конституционного суда, то было бы этично не покидать территорию Украины", - добавляют авторы тезисов.

Помимо этого, в документе отмечается, что роскошный и показательный отдых Тупицкого еще раз подчеркивает одну из главных задач для Верховной Рады в 2021 году - реформировать деятельность Конституционного суда.

Чтобы ни один "Тупицкий" не мог использовать Конституционный суд как бизнес-структуру", - отмечают авторы документа.

Кроме этого, депутатам объясняют, что Тупицкий остается отстраненным указом президента в связи с подозрением, которое главе КСУ направили из Офиса генпрокурора.

Ранее сообщалось, что в интернете появились фото главы КСУ Тупицкого на отдыхе в ОАЭ.