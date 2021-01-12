"Слугам" дали тезисы, как реагировать на отдых Тупицкого в ОАЭ - СМИ
Народным депутатам от "Слуги народа" предоставили эфирные тезисы, как "правильно" реагировать на вопросы об отдыхе главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого в ОАЭ.
Как передает RegioNews, соответствующий документ оказался в распоряжении "Бабеля".
Авторы документа отмечают, что у судьи Конституционного суда "неплохая зарплата", уровень которой является одним из самых высоких в государственном секторе Украины. В то же время утверждается, что даже такая зарплата вряд ли позволяет настолько роскошный отдых.
Роскошь, к которой тяготеет Тупицкий, прекрасно демонстрирует, что он привык жить не по доходам, которые получает официально", - объясняют в тезисах.
Также в документе указывают, что ситуация, когда человек, который подозревается в преступлениях против правосудия, может спокойно покинуть территорию государства, является "абсолютно недопустимой".
"А если Тупицкий решит не возвращаться и останется проживать "наработанное" в Эмиратах? Это несправедливая ситуация. Если человек имеет такое подозрение и если этот человек считает себя вправе быть судьей Конституционного суда, то было бы этично не покидать территорию Украины", - добавляют авторы тезисов.
Помимо этого, в документе отмечается, что роскошный и показательный отдых Тупицкого еще раз подчеркивает одну из главных задач для Верховной Рады в 2021 году - реформировать деятельность Конституционного суда.
Чтобы ни один "Тупицкий" не мог использовать Конституционный суд как бизнес-структуру", - отмечают авторы документа.
Кроме этого, депутатам объясняют, что Тупицкий остается отстраненным указом президента в связи с подозрением, которое главе КСУ направили из Офиса генпрокурора.
Ранее сообщалось, что в интернете появились фото главы КСУ Тупицкого на отдыхе в ОАЭ.