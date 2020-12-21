У грудні на засіданнях Ради не були присутні 20 нардепів - КВУ

Найнижчі показники відвідування у ОПЗЖ і "Батьківщини"

Найнижчі показники відвідування у ОПЗЖ і "Батьківщини"

Фото: з відкритих джерел

Комітет виборців України проаналізував участь народних депутатів у пленарних засіданнях Верховної Ради в грудні. Всього в грудні відбулося вісім пленарних засідань Ради.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу КВУ.

20 народних депутатів не були зареєстровані на жодному засіданні Ради в грудні. Ще 11 депутатів відвідали лише одне або два засідання Ради, 14 депутатів були зареєстровані на трьох засіданнях. Участь в усіх засіданнях взяли половина парламентарів - 260 депутатів або 61%", - йдеться у повідомленні.

Серед фракцій і груп найвищі показники відвідування в депутатів фракції "Європейська солідарність" та "Слуга народу". В середньому на засіданнях Ради було зареєстровано 56,9% депутатів ЄС та 56,7% депутатів "Слуги народу".

Дещо нижчі показники у фракції "Голос" та групи "Довіра": в середньому на засідання Ради ходили 56,3% депутатів цих політичних сил.

Значно нижчі показники відвідування у депутатів групи "Довіра" - 38%.

Найнижчі показники відвідування в депутатів "Опозиційної платформи - За життя" та "Батьківщини". Лише третина депутатів цих фракцій були в середньому зареєстровані на засіданнях Ради: 33,2% та 32,3% відповідно.

Раніше повідомлялось, що Разумков розповів, скільки нардепів і співробітників Ради заразилися COVID-19.