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04 січня 2021, 10:46 70

Перевибори на Одещині: ЦВК зобов'язав місцеву ТВК забезпечити реєстрацію кандидатів

04 січня 2021, 10:46 70
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У ЦВК розглянули скарги на бездіяльність Кароліно-Бугазької сільської ТВК
У ЦВК розглянули скарги на бездіяльність Кароліно-Бугазької сільської ТВК
Фото: cvk.gov.ua
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Центрвиборчком зобов'язав Кароліно-Бугазьку сільську ТВК на Одещині забезпечити прийом документів для реєстрації кандидатів у депутати та на посаду сільського голови на повторних виборах.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ЦВК.

Кароліно-Бугазьку сільську ТВК зобовʼязано невідкладно відкрити відповідний спеціальний рахунок, розмістити його реквізити у визначений законодавством спосіб та передати їх до Комісії для розміщення на її офіційному сайті. А також організувати та забезпечити прийом документів для реєстрації кандидатів у депутати та на посаду сільського голови", - йдеться у повідомленні.

Під час засідання Комісія розглянула дві скарги, у яких субʼєкти звернення просили, зокрема, визнати протиправною бездіяльність Кароліно-Бугазької сільської ТВК Білгород-Дністровського району Одеської області щодо належного проведення процесу повторних виборів депутатів сільської ради в багатомандатних округах №1-5, 7 та сільського голови, призначених нею на 7 лютого 2021 року. А також – скасувати постанови цієї комісії від 27 жовтня 2020 року щодо визнання обраними депутатів Кароліно-Бугазької сільської ради та сільського голови.

Комісія задовольнила скаргу частково, визнавши протиправною бездіяльність вказаної сільської ТВК щодо не відкриття спеціального рахунку для внесення грошової застави кандидатами в депутати сільради й на посаду сільського голови та нерозміщення реквізитів у визначений законодавством спосіб. А також – щодо не організації ТВК прийняття документів для реєстрації кандидатів.

Раніше повідомлялось, що ЦВК офіційно визнала результати виборів селищних голів на Полтавщині та Київщині.

вибори ЦВК ТВК Одеська область протокол
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