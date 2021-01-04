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04 января 2021, 10:46 70

Перевыборы в Одесской области: ЦИК обязал местную ТИК обеспечить регистрацию кандидатов

04 января 2021, 10:46 70
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В ЦИК рассмотрели жалобы на бездействие Каролино-Бугазской сельской ТИК
В ЦИК рассмотрели жалобы на бездействие Каролино-Бугазской сельской ТИК
Фото: cvk.gov.ua
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Центризбирком обязал Каролино-Бугазскую сельскую ТИК в Одесской области обеспечить прием документов для регистрации кандидатов в депутаты и на должность сельского главы на повторных выборах.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Каролино-Бугазскую сельскую ТИК обязали безотлагательно открыть соответствующий специальный счет, разместить его реквизиты в определенный законодательством способ и передать их в Комиссию для размещения на ее официальном сайте. А также организовать и обеспечить прием документов для регистрации кандидатов в депутаты и на должность сельского главы", - говорится в сообщении.

Во время заседания Комиссия рассмотрела две жалобы, в которых субъекты обращения просили, в частности, признать противоправной бездеятельность Каролино-Бугазской сельской ТИК Белгород-Днестровского района Одесской области относительно надлежащего проведения процесса повторных выборов депутатов сельского совета в многомандатных округах №1-5, 7 и сельского головы, назначенных ею на 7 февраля 2021 года. А также - отменить постановление этой комиссии от 27 октября 2020 года о признании избранными депутатов Каролино-Бугазского сельского совета и сельского главы.

Комиссия удовлетворила жалобу частично, признав противоправной бездеятельность указанной сельской ТИК в отношении не открытия специального счета для внесения денежного залога кандидатами в депутаты сельсовета и на должность сельского головы и неразмещения реквизитов в определенный законодательством способ. А также - по не организации ТИК приема документов для регистрации кандидатов.

Ранее сообщалось, что ЦИК официально признала результаты выборов поселковых глав на Полтавщине и Киевщине.

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