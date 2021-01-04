ЦВК офіційно визнала результати виборів селищних голів на Полтавщині та Київщині

Тепер результати виборів мають бути оприлюднені у місцевих друкованих ЗМІ

Тепер результати виборів мають бути оприлюднені у місцевих друкованих ЗМІ

Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ЦВК.

Так, Центрвиборчкомом встановлені результати голосування з виборів Пришибського сільського голови та складено відповідний протокол про результати голосування в єдиному одномандатному виборчому окрузі.

Таким чином на підставі вказаного протоколу ЦВК визнала Городянко Валентину Іванівну обраною Пришибським сільським головою. Результати вказаних виборів мають бути офіційно оприлюднені в місцевому друкованому засобі масової інформації", - йдеться у повідомленні.

Водночас ЦВК врахувала протиправну бездіяльність Гостомельської селищної територіальної виборчої комісії Бучанського району Київської області щодо прийняття рішення про визнання Прилипка Ю.І. обраним Гостомельським селищним головою на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. А також – вважала за необхідне на підставі протоколу про результати голосування з перших виборів Гостомельського селищного голови самостійно прийняти відповідне рішення.

На підставі відповідного протоколу про результати голосування ЦВК визнала Юрія Прилипка обраним Гостомельським селищним головою. Результати вказаних перших виборів мають бути офіційно оприлюднені в місцевому друкованому ЗМІ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Полтаві встановлення результатів виборів до міської ради політсили затягували судами, але 23 грудня ТВК остаточно оголосила результати виборів до міської ради.