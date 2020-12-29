В "Голосі України" опубліковано закон, що відновлює повноваження НАЗК

Документ набирає чинності 30 грудня

Документ набирає чинності 30 грудня

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Закон, що повертає повноваження НАЗК, 29 грудня опублікований в офіційному виданні "Голос України" та набирає чинності 30 грудня.

Як пише RegioNews, це витікає з картки закону (законопроєкт № 4470) в базі Верховної Ради.

"Публікація документа: "Голос України", офіційне видання від 29.12.2020 — № 240", - зазначено в картці закону.

Згідно з прикінцевими положеннями, закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, 15 грудня Рада підтримала законопроєкт про відновлення роботи НАЗК. Того ж дня нардепи схвалили механізм фіксації адмінпорушень суддями КСУ.