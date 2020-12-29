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29 грудня 2020, 10:59 12

У НАЗК попередили про обмеження доступу до Єдиного реєстру е-декларацій: у чому причина

29 грудня 2020, 10:59 12
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У агентстві закликають декларантів не хвилюватися у випадку виявлення помилок у роботі реєстру
У агентстві закликають декларантів не хвилюватися у випадку виявлення помилок у роботі реєстру
Фото з відкритих джерел
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В Україні можуть частково обмежити доступ до Єдиного реєстру е-декларацій. Це може відбутися у зв'язку з модернізацією реєстру.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Національного агентства з запобігання корупції.

"У зв’язку з модернізацією до кінця 2020 року може бути частково обмежений доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (Реєстру декларацій)", - вказано у повідомленні.

У НАЗК закликають декларантів не хвилюватися у випадку виявлення помилок у роботі реєстру.

"Повноцінний перехід на оновлену версію реєстру потребує певного часу, і після його завершення весь функціонал і подані документи будуть відновлені. В оновленому реєстрі будуть доступні чернетки документів, створені протягом останнього місяця", - запевнили у відомстві.

Нагадаємо, раніше НАЗК попередило про можливі затримки зі спецперевірками через місцеві вибори.

Україна НАЗК перевірки декларацїї Декларація
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