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29 декабря 2020, 12:58 34

В "Голосе Украины" опубликован закон, который восстанавливает полномочия НАПК

29 декабря 2020, 12:58 34
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Документ вступает в силу 30 декабря
Документ вступает в силу 30 декабря
Фото из открытых источников
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Закон, возвращающий полномочия НАПК, 29 декабря опубликован в официальном издании "Голос Украины" и вступает в силу 30 декабря.

Как пишет RegioNews, это следует из карточки закона (законопроект № 4470) в базе Верховной Рады.

"Публикация документа: "Голос Украины", официальное издание от 29.12.2020 — № 240", - указано в карточке закона.

Согласно заключительным положениям, закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления", вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, 15 декабря Рада поддержала законопроект о возобновлении работы НАПК. Того же дня нардепы одобрили механизм фиксации админнарушений судьями КСУ.

Украина закон НАПК декларации парламент
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