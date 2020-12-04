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04 грудня 2020, 16:59 2

В Україні з наступного року можуть знову підвищити тариф на передачу електроенергії

04 грудня 2020, 16:59 2
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Тариф планується підняти до 324,81 грн/МВт·год
Тариф планується підняти до 324,81 грн/МВт·год
Рixabay
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Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), пропонує підняти тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії у 2021 році.

Як передає RegioNews, відповідне рішення комісія планує ухвалити на засіданні в середу, 9 грудня, зазначається на сайті.

Так, наголошується, що тариф планується підняти до 324,81 грн/МВт·год.

При цьому раніше на засіданні 11 листопада тариф пропонувалося підняти до 309,8 грн/МВт-год. Чим викликаний ще більший ріст тарифу в НКРЕКП не пояснюють.

Наприкінці листопада повідомлялося, що в Україні подорожчає електроенергія для населення.

Україна НКРЕКП тарифи електрика електроенергія
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