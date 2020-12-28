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28 декабря 2020, 15:33 3033

Стало известно, какие партии украинцы хотят видеть в новой Раде

28 декабря 2020, 15:33 3033
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За первенство на политической арене сейчас соревнуются "Слуга народа", "ОПЗЖ" и "Евросолидарность"
За первенство на политической арене сейчас соревнуются "Слуга народа", "ОПЗЖ" и "Евросолидарность"
Фото: flickr
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Лидерами партийных рейтингов в Украине остаются политические партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Слуга народа" и "Европейская солидарность".

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина", который цитирует генерального директора Киевского международного института социологии Владимира Паниотто.

Он сравнил результаты двух исследований, проведенных в декабре фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии и рассказал, что за первенство на политической арене сейчас соревнуются "Слуга народа", "ОПЗЖ" и "Евросолидарность".

Паниотто заявил, что разница между ними примерно в 3%.

"В парламент уверенно бы прошли 4 партии - ОПЗЖ, "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "Батькивщина". Неплохие шансы (преодолеть 5% барьер – ред.) в партии "Сила и честь", которая в некоторых исследованиях тоже проходит необходимый барьер, но в пределах погрешности. И также "За майбутне" имеет определенные шансы", - сказал Паниотто.

Напомним, что более 50% украинцев поддерживают многопартийную систему.

Также сообщалось, что более 60% украинцев не видят партии, которая представляла бы их интересы.

Украина партии опрос Слуга народа ОПЗЖ социология
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