Стало известно, какие партии украинцы хотят видеть в новой Раде

За первенство на политической арене сейчас соревнуются "Слуга народа", "ОПЗЖ" и "Евросолидарность"

За первенство на политической арене сейчас соревнуются "Слуга народа", "ОПЗЖ" и "Евросолидарность"

Фото: flickr

Лидерами партийных рейтингов в Украине остаются политические партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Слуга народа" и "Европейская солидарность".

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина", который цитирует генерального директора Киевского международного института социологии Владимира Паниотто.

Он сравнил результаты двух исследований, проведенных в декабре фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии и рассказал, что за первенство на политической арене сейчас соревнуются "Слуга народа", "ОПЗЖ" и "Евросолидарность".

Паниотто заявил, что разница между ними примерно в 3%.

"В парламент уверенно бы прошли 4 партии - ОПЗЖ, "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "Батькивщина". Неплохие шансы (преодолеть 5% барьер – ред.) в партии "Сила и честь", которая в некоторых исследованиях тоже проходит необходимый барьер, но в пределах погрешности. И также "За майбутне" имеет определенные шансы", - сказал Паниотто.

Напомним, что более 50% украинцев поддерживают многопартийную систему.

Также сообщалось, что более 60% украинцев не видят партии, которая представляла бы их интересы.