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28 декабря 2020, 09:03 185

Разумков рассказал, как искоренить "конверты" в парламенте

28 декабря 2020, 09:03 185
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Сейчас попросить для себя "нормальную зарплату" у председателя Рады совесть не позволяет
Сейчас попросить для себя "нормальную зарплату" у председателя Рады совесть не позволяет
Фото: из открытых источников
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По мнению главы Верховной Рады, для искоренения такого явления, как получения "конвертов" в парламенте, нардепы должны получать "нормальную заработную плату".

Как передает RegioNews, об этом Разумков рассказал в интервью "Украинской правде".

На вопрос журналиста, какой, по мнению спикера, должна быть "нормальная заработная плата" у нардепа, Разумков ответил: "Не знаю какая. Я вам скажу, почему. Сегодня моя зарплата как главы Верховной Рады – я на руки получаю 38-42 тысячи. Достаточно ли это для государственных служащих высокого уровня? Не знаю, не уверен. С другой стороны, прийти сегодня и сказать: давайте поднимем мне зарплату, когда в больницах люди получают 5, 3 тысячи, 6 тысяч... Ну мне совесть не позволяет".

Кроме того, должен быть высокий уровень контроля со стороны антикоррупционных органов, заявляет спикер.

Если человек готов брать взятки и готов заниматься коррупцией, вы ему зарплату в миллион гривен поставьте... Завтра придут и предложат плюшки, пончики, пирожки, дадут еще 20 тысяч гривен и он на них поведется. Здесь должен быть предохранитель. Который будет четко давать понимать, что если ты согласишься на это искушение, ты можешь получить реальный срок", - отметил он.

По мнению политика, коррупция есть во всем мире, однако в той же Европе, политики, которые решаются на взятки - ставят на себе "большой черный крест".

Там высокий уровень уважения государственных служащих. Ответственность их и уважение. И они понимают. Я уже не говорю о большой социальный пакет для них, для их семей. И они хорошо понимают, что если ты хотя бы раз попадешь в проблему, ты на себе поставишь большой черный крест", - резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Разумков не против сократить количество нардепов в Верховной Раде.

зарплаты ВР деньги спикер финансы Дмитрий Разумков
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