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Зеленский заявил, что Степанова ждет большая проверка
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25 декабря 2020, 13:16 1125

Зеленский заявил, что Степанова ждет большая проверка

25 декабря 2020, 13:16 1125
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По его словам, вакцинация будет самым сложным вызовом для министра
По его словам, вакцинация будет самым сложным вызовом для министра
Фото: Минздрав
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Президент Украины Владимир Зеленский считает Максима Степанова "крепким" министром здравоохранения, однако главной проверкой для него будет вакцинация от коронавируса в Украине.

Об этом он заявил в интервью изданию "Фокус", пишет RegioNews.

"Он самый прочный из всех, кто был. Это точно. Он пытается. Считаю, что премьер-министр и министр здравоохранения должны плотнее работать вместе, полноценной командой", — сказал гарант.

По его словам, вакцинация будет самым сложным вызовом для министра.

"Потому что мы не входим в перечень приоритетных стран, которые в ближайшее время получат вакцину. И вот тут оказывается — министр или не министр. Потому что, если твоя страна не входит в список тех, кому и так предоставят вакцину, и так все будет нормально, и так будут большие доплаты врачам, ты должен сделать все, чтобы мы оказались в этом списке. Это и есть проверка", — пояснил Зеленский.

По его прогнозам, результат уже ожидается в феврале и марте 2021 года. "Я поставил ему задачу: мы должны получить вакцину в конце января, в крайнем случае в феврале", — уточнил гарант.

При этом он отметил, что "неважно", получит Украина вакцину бесплатно или нет. По его убеждению, денег на вакцину Украине хватит.

"На 8 млн доз у нас есть бесплатная вакцина COVAX. Мы обращаем внимание на деньги, хватит ли их. Я уверен, что хватит. Ведь есть бесплатная вакцина, есть еще дополнительные средства, о которых мы говорим с нашими западными партнерами. Но еще рано говорить, еще не получили. В любом случае люди должны понять, что за один день нельзя обеспечить 10 млн людей вакциной. Потому, что все страны борются за ее получение", — резюмировал глава Офиса президента.

Напомним, ранее Степанов сделал заявление о вероятности своей отставки.

Украина министр Минздрав президент Министерство
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