У Зеленського вважають, що є достатньо підстав для відсторонення Тупицького

Сьогодні йому вручили повістку про виклик до Офісу генерального прокурора

Сьогодні йому вручили повістку про виклик до Офісу генерального прокурора

Фото: із відкритих джерел

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що виклик голови Конституційного суду Олександра Тупицького до Генпрокуратури виправданий, і є достатньо підстав для його відсторонення з посади.

Про це заявив в коментарі агентству "Укрінформ”, передає RegioNews.

За словами Веніславського, раніше оприлюднені в ЗМІ плівки із записами розмов голови Конституційного суду записані легально та ставлять під сумнів його право продовжувати роботу.

З наявної в мене інформації, плівки, які були записані в рамках проведення досудового розслідування, легальні і з усіма необхідними дозволами. Тобто суд дозволив проводити негласне стеження і зняття інформації. І саме це стало підставою, щоб було зареєстровано кримінальне провадження і пан Тупицький був викликаний для оголошення про підозру", - заявив Веніславський.

Він додав, що справа порушена за статтями Кримінального кодексу 384 (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу) та 386 (перешкоджання з'явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від давання показань чи висновку).

Оприлюднені плівки, в яких фігурує голова КС Тупицький вже свідчить, що він не відповідає тим критеріям судді Конституційного суду, які закріплені в Конституції. Це - високі моральні якості, яких в такому випадку немає, і професіоналізм, який також під сумнівом", - додав представник Зеленського.

Нагадаємо, сьогодні, 24 грудня голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому вручили повістку про виклик до Офісу генерального прокурора у справі, яку було відкрито ще у 2013 році.

Раніше програма журналістських розслідувань "Схеми” оприлюднила записи розмов Олександра Тупицького, які були здійснені правоохоронцями, і на яких він у статусі судді "допомагав у вирішенні корпоративного конфлікту одній із зацікавлених сторін".