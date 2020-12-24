13:47  24 грудня
Суд переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу Татарову: на коли і у чому причина
17:28  24 грудня
У МОЗ пояснили, чому ресторани на Новий рік будуть працювати всю ніч
18:10  24 грудня
Бойовики п’ять разів обстрілювали сили ООС, двоє військових поранені
UA | RU
UA | RU
24 грудня 2020, 19:39 5

У Зеленського вважають, що є достатньо підстав для відсторонення Тупицького

24 грудня 2020, 19:39 5
Читайте также на русском языке
Сьогодні йому вручили повістку про виклик до Офісу генерального прокурора
Сьогодні йому вручили повістку про виклик до Офісу генерального прокурора
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що виклик голови Конституційного суду Олександра Тупицького до Генпрокуратури виправданий, і є достатньо підстав для його відсторонення з посади.

Про це заявив в коментарі агентству "Укрінформ”, передає RegioNews.

За словами Веніславського, раніше оприлюднені в ЗМІ плівки із записами розмов голови Конституційного суду записані легально та ставлять під сумнів його право продовжувати роботу.

З наявної в мене інформації, плівки, які були записані в рамках проведення досудового розслідування, легальні і з усіма необхідними дозволами. Тобто суд дозволив проводити негласне стеження і зняття інформації. І саме це стало підставою, щоб було зареєстровано кримінальне провадження і пан Тупицький був викликаний для оголошення про підозру", - заявив Веніславський.

Він додав, що справа порушена за статтями Кримінального кодексу 384 (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу) та 386 (перешкоджання з'явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від давання показань чи висновку).

Оприлюднені плівки, в яких фігурує голова КС Тупицький вже свідчить, що він не відповідає тим критеріям судді Конституційного суду, які закріплені в Конституції. Це - високі моральні якості, яких в такому випадку немає, і професіоналізм, який також під сумнівом", - додав представник Зеленського.

Нагадаємо, сьогодні, 24 грудня голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому вручили повістку про виклик до Офісу генерального прокурора у справі, яку було відкрито ще у 2013 році.

Раніше програма журналістських розслідувань "Схеми” оприлюднила записи розмов Олександра Тупицького, які були здійснені правоохоронцями, і на яких він у статусі судді "допомагав у вирішенні корпоративного конфлікту одній із зацікавлених сторін".

КСУ Конституційний суд Олександр Тупицький кримінальна справа Офіс генпрокурора корупція
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Главі КСУ Тупицькому таки вручили повістку про виклик до Офісу генпрокурора
24 грудня 2020, 17:59
ЗМІ дізналися деталі підозри, яку збираються пред'явити голові КСУ Тупицкому
24 грудня 2020, 17:41
САП оскаржує передачу справи заступника Єрмака Татарова із НАБУ в СБУ
24 грудня 2020, 15:36
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
Всі відео »
"Потьомкінські дороги-2020" Тимошенка і Голика. Чому "Велике будівництво" стало провалом
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Черкаську облраду
Всі публікації »
Віктор Таран
Володимир Фесенко
Віктор Андрусів
Всі блоги »