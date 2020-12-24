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24 декабря 2020, 19:39 5

У Зеленского считают, что есть достаточно оснований для отстранения Тупицкого

24 декабря 2020, 19:39 5
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Сегодня ему вручили повестку о вызове в Офис генерального прокурора
Фото: из открытых источников
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Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что вызов председателя Конституционного суда Александра Тупицкого в Генпрокуратуру оправдан, и есть достаточно оснований для его отстранения от должности.

Об этом заявил в комментарии агентству "Укринформ", передает RegioNews.

По словам Вениславского, ранее обнародованные в СМИ пленки с записями разговоров главы Конституционного суда записаны легально и ставят под сомнение его право продолжать работу.

Из имеющейся у меня информации, пленки, которые были записаны в рамках проведения досудебного расследования, легальные и со всеми необходимыми разрешениями. То есть суд разрешил проводить негласное наблюдение и снятие информации. И именно это стало основанием, чтобы было зарегистрировано уголовное производство и господин Тупицкий был вызван для объявления о подозрении", - заявил Вениславский.

Он добавил, что дело возбуждено по статьям Уголовного кодекса 384 (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа) и 386 (препятствование явке свидетеля, потерпевшего, эксперта, принуждение их к отказу от дачи показаний или вывода).

Обнародованные пленки, в которых фигурирует глава КС Тупицкий уже свидетельствует, что он не соответствует тем критериям судьи Конституционного суда, которые закреплены в Конституции. Это - высокие моральные качества, которых в таком случае нет, и профессионализм, который также под вопросом", - добавил представитель Зеленского.

Напомним, сегодня, 24 декабря председателю Конституционного суда Украины Александру Тупицкому вручили повестку о вызове в Офис генерального прокурора по делу, которое было открыто еще в 2013 году.

Ранее программа журналистских расследований "Схемы" обнародовала записи разговоров Александра Тупицкого, которые были осуществлены правоохранителями, и на которых он в статусе судьи "помогал в решении корпоративного конфликта одной из заинтересованных сторон".

КСУ Конституционный суд Александр Тупицкий уголовное дело Офис генпрокурора коррупция
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