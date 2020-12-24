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24 грудня 2020, 17:59 17

Главі КСУ Тупицькому таки вручили повістку про виклик до Офісу генпрокурора

24 грудня 2020, 17:59 17
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Тупицький вже через отриману повістку підготував низку клопотань до Офісу генпрокурора
Тупицький вже через отриману повістку підготував низку клопотань до Офісу генпрокурора
Фото з відкритих джерел
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Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький отримав повістку про виклик в Офіс генерального прокурора. Однак в суді відмовилися надавати будь-яку іншу інформацію щодо справи.

Про це повідомила речниця суду Мар'яна Гайовська-Ковбасюк, пише RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

"Так, вже отримав (повістку, - ред.). Поки це вся інформація", - сказала вона.

Водночас пресслужба КСУ повідомила на сторінці у Facebook про те, що Тупицький через отриману повістку підготував низку клопотань до Офісу генпрокурора. Його викликають для вручення підозри.

"Результати їх розгляду повинні бути враховані під час процесуальної дії, а саме - повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до вимог чинного законодавства", - додали в КСУ.

𝙐𝘼𝙀𝙉𝙂 Інформація щодо повістки Голові Конституційного Суду України Зважаючи на численні звернення представників...

Posted by Конституційний Суд України - офіційна сторінка on Thursday, December 24, 2020

Раніше повідомлялося, що підозра голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому, яку йому готує Офіс генпрокурора, буде вручена за статтями 384 ("Введення в оману суду") та 386 ("Перешкоджання появі свідка") КК.

суд Україна підозра Конституційний суд КСУ
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