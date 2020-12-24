Главі КСУ Тупицькому таки вручили повістку про виклик до Офісу генпрокурора

Тупицький вже через отриману повістку підготував низку клопотань до Офісу генпрокурора

Тупицький вже через отриману повістку підготував низку клопотань до Офісу генпрокурора

Фото з відкритих джерел

Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький отримав повістку про виклик в Офіс генерального прокурора. Однак в суді відмовилися надавати будь-яку іншу інформацію щодо справи.

Про це повідомила речниця суду Мар'яна Гайовська-Ковбасюк, пише RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

"Так, вже отримав (повістку, - ред.). Поки це вся інформація", - сказала вона.

Водночас пресслужба КСУ повідомила на сторінці у Facebook про те, що Тупицький через отриману повістку підготував низку клопотань до Офісу генпрокурора. Його викликають для вручення підозри.

"Результати їх розгляду повинні бути враховані під час процесуальної дії, а саме - повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до вимог чинного законодавства", - додали в КСУ.

𝙐𝘼𝙀𝙉𝙂 Інформація щодо повістки Голові Конституційного Суду України Зважаючи на численні звернення представників... Posted by Конституційний Суд України - офіційна сторінка on Thursday, December 24, 2020

Раніше повідомлялося, що підозра голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому, яку йому готує Офіс генпрокурора, буде вручена за статтями 384 ("Введення в оману суду") та 386 ("Перешкоджання появі свідка") КК.