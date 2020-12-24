ЗМІ дізналися деталі підозри, яку збираються пред'явити голові КСУ Тупицкому

Наприкінці жовтня відомство відкрило справу проти Тупицького щодо покупки землі в анексованому Криму

Наприкінці жовтня відомство відкрило справу проти Тупицького щодо покупки землі в анексованому Криму

Фото з відкритих джерел

Підозра голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому, яку йому готує Офіс генпрокурора, буде вручена за статтями 384 ("Введення в оману суду") та 386 ("Перешкоджання появі свідка") КК.

Про це передає RegioNews з посиланням на "Страну".

Повідомляється, що днями в програмі "Схеми" від "Радіо Свобода" вийшли записи розмови у 2018 році Тупицького з донецьким підприємцем Дрегером, в яких Тупицький переконував Дрегера не давати проти нього свідчень. На "Радіо Свобода" зараз припускають, що підозра буде вручатися саме по цьому епізоду.

Крім того, за даними "Страни", активізувалося розслідування ще однієї справи, в якій фігурує Тупицький - а саме про незаконне звільнення з посади голови КСУ його колишнього керівника Станіслава Шевчука.

Нагадаємо, сьогодні в ЗМІ з'явилася інформація, що Офіс генерального прокурора планує вручити повістку голові Конституційного суду Олександру Тупицькому з метою виклику для пред'явлення йому підозри.