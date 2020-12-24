В Виннице СБУ разоблачила на коррупции одного из руководителей ОГА

Его задержали в служебном кабинете после получения взятки

Его задержали в служебном кабинете после получения взятки

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала коррупционную схему, которую организовал чиновник Винницкой областной государственной администрации в сфере разрешительной деятельности.

Об этом сообщает Управление Службы безопасности Украины в Винницкой области, передает RegioNews.

По данным следствия, руководитель одного из управлений Винницкой ОГА получал деньги с бизнесменов за выдачу и согласование разрешительной документации.

Оперативники спецслужбы, в частности, задокументировали факт вымогательства денег с предпринимателя за оформление пакета разрешительной документации на выбросы в атмосферу загрязняющих веществ", - говорится в сообщении.

Его задержали в служебном кабинете после получения взятки в размере 2 тысячи долларов от бизнесмена. Все купюры были мечеными.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении чиновнику подозрения и избрании меры пресечения.

Напомним, СБУ разоблачила антиукраинской сеть, которая контролировалась из-за рубежа, злоумышленники распространяли материалы с призывами к свержению конституционного строя в Украине.