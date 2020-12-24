13:47  24 грудня
Суд переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу Татарову: на коли і у чому причина
08:41  24 грудня
У Запоріжжі обрали нову голову облради: це вже третя за півтора тижня
11:37  24 грудня
В Україні ресторанам і кафе дозволили працювати всю новорічну ніч
UA | RU
UA | RU
24 грудня 2020, 11:37 21

В Україні ресторанам і кафе дозволили працювати всю новорічну ніч

24 грудня 2020, 11:37 21
Читайте также на русском языке
Заклади зможуть працювати до 07:00 ранку
Заклади зможуть працювати до 07:00 ранку
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів" і тепер ресторани, кафе зможуть працювати в новорічну ніч не до 01:00 ночі, як раніше передбачалося, а до 07:00 ранку.

Відповідна постанова опублікована на порталі уряду, передає RegioNews.

Внести зміну до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 №1236, замінивши у підпункті 12 цифру і слова "до 1-ї години” цифрою і словами "до 7-ї години", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, стало відомо, скільки українців підтримують введення локдауну в січні.

Кабмін свято робота ресторан Постанова кафе
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
Всі відео »
"Потьомкінські дороги-2020" Тимошенка і Голика. Чому "Велике будівництво" стало провалом
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Черкаську облраду
Всі публікації »
Віктор Таран
Володимир Фесенко
Віктор Андрусів
Всі блоги »