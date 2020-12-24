В Україні ресторанам і кафе дозволили працювати всю новорічну ніч

Заклади зможуть працювати до 07:00 ранку

Заклади зможуть працювати до 07:00 ранку

Фото: з відкритих джерел

Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів" і тепер ресторани, кафе зможуть працювати в новорічну ніч не до 01:00 ночі, як раніше передбачалося, а до 07:00 ранку.