В Україні ресторанам і кафе дозволили працювати всю новорічну ніч
Заклади зможуть працювати до 07:00 ранку
Заклади зможуть працювати до 07:00 ранку
Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів" і тепер ресторани, кафе зможуть працювати в новорічну ніч не до 01:00 ночі, як раніше передбачалося, а до 07:00 ранку.
Відповідна постанова опублікована на порталі уряду, передає RegioNews.
Внести зміну до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 №1236, замінивши у підпункті 12 цифру і слова "до 1-ї години” цифрою і словами "до 7-ї години", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, стало відомо, скільки українців підтримують введення локдауну в січні.
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