В "Укроборонпромі" назвали ймовірні терміни його ліквідації
Оборонний концерн "Укроборонпром" можуть ліквідувати до кінця червня 2021 року. Після буде створений новий оборонний холдинг у вигляді акціонерного товариства.
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі "Укроборонпрому".
Початок трансформації концерну має розпочатися після прийняття Верховною Радою законопроєкту №3822 "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу". Його прийняття очікують до 30 квітня 2021 року.
"Протягом року має бути проведена інвентаризація всього майна та інтелектуальної власності. До кінця червня 2021 - ліквідація ДК "Укроборонпром" і створення нового оборонного холдингу у формі акціонерного суспільства", - повідомили в концерні.
Створення холдингової компанії, яка замінить "Укроборонпром", має завершитися у 2021 році.
Раніше повідомлялося, що Кабмін віддасть на приватизацію 17 підприємств "Укроборонпрому".