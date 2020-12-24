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24 грудня 2020, 14:45 2

В "Укроборонпромі" назвали ймовірні терміни його ліквідації

24 грудня 2020, 14:45 2
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Після ліквідації буде створений новий оборонний холдинг у вигляді акціонерного товариства
Після ліквідації буде створений новий оборонний холдинг у вигляді акціонерного товариства
Фото з відкритих джерел
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Оборонний концерн "Укроборонпром" можуть ліквідувати до кінця червня 2021 року. Після буде створений новий оборонний холдинг у вигляді акціонерного товариства.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі "Укроборонпрому".

Початок трансформації концерну має розпочатися після прийняття Верховною Радою законопроєкту №3822 "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу". Його прийняття очікують до 30 квітня 2021 року.

"Протягом року має бути проведена інвентаризація всього майна та інтелектуальної власності. До кінця червня 2021 - ліквідація ДК "Укроборонпром" і створення нового оборонного холдингу у формі акціонерного суспільства", - повідомили в концерні.

Створення холдингової компанії, яка замінить "Укроборонпром", має завершитися у 2021 році.

Раніше повідомлялося, що Кабмін віддасть на приватизацію 17 підприємств "Укроборонпрому".

Україна ліквідація влада Укроборонпром уряд
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