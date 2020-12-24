В "Укроборонпроме" назвали вероятные сроки его ликвидации

После ликвидации будет создан новый оборонный холдинг в виде акционерного общества

После ликвидации будет создан новый оборонный холдинг в виде акционерного общества

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Оборонный концерн "Укроборонпром" могут ликвидировать до конца июня 2021 года. После будет создан новый оборонный холдинг в виде акционерного общества.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома".

Начало трансформации концерна должно начаться после принятия Верховной Радой законопроекта №3822 "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса". Его принятие ожидается до 30 апреля 2021 года.

"В течение года должна быть проведена инвентаризация всего имущества и интеллектуальной собственности. До конца июня 2021 - ликвидация ГК "Укроборонпром" и создание нового оборонного холдинга в форме акционерного общества", - сообщили в концерне.

Создание холдинговой компании, которая заменит "Укроборонпром", должна завершиться в 2021 году.

Ранее сообщалось, что Кабмин отдаст на приватизацию 17 предприятий "Укроборонпрома".