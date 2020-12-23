Дело Майдана: суд разрешил заочное расследование в отношении экс-главы СБУ

Судя по датам, которые указываются, речь идёт об Александре Якименко

Судя по датам, которые указываются, речь идёт об Александре Якименко

Фото из открытых источников

Печерский райсуд Киева предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего главы Службы безопасности Украины, который скрывается от органов следствия и суда.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ASPI.news.

Разрешение предоставлено в уголовном производстве по подозрению бывших президента Украины, председателя Службы безопасности Украины и его первого заместителя, министра внутренних дел Украины и его заместителя, командующего внутренних войск МВД Украины и других высокопоставленных должностных лиц.

Их подозревают в организации в составе преступной группировки с 18 по 20 февраля 2014 года незаконного препятствования проведению собраний, митингов, походов и демонстраций, превышение власти и служебных полномочий, что привело к наступлению тяжких последствий, умышленных убийств и покушений на умышленные убийства, умышленного причинения тяжких телесных повреждений, а также дезертирства.

Имени экс-главы СБУ в сообщении Офиса генерального прокурора не указывают, но в период, о котором идет речь, им был Александр Якименко. Сейчас он скрывается в России.

Напомним, ранее сообщалось, что суд Киева отложил избрание меры пресечения Януковичу в деле о расстрелах на Майдане.