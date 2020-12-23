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23 декабря 2020, 18:09 15

Дело Майдана: суд разрешил заочное расследование в отношении экс-главы СБУ

23 декабря 2020, 18:09 15
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Судя по датам, которые указываются, речь идёт об Александре Якименко
Судя по датам, которые указываются, речь идёт об Александре Якименко
Фото из открытых источников
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Печерский райсуд Киева предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего главы Службы безопасности Украины, который скрывается от органов следствия и суда.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ASPI.news.

Разрешение предоставлено в уголовном производстве по подозрению бывших президента Украины, председателя Службы безопасности Украины и его первого заместителя, министра внутренних дел Украины и его заместителя, командующего внутренних войск МВД Украины и других высокопоставленных должностных лиц.

Их подозревают в организации в составе преступной группировки с 18 по 20 февраля 2014 года незаконного препятствования проведению собраний, митингов, походов и демонстраций, превышение власти и служебных полномочий, что привело к наступлению тяжких последствий, умышленных убийств и покушений на умышленные убийства, умышленного причинения тяжких телесных повреждений, а также дезертирства.

Имени экс-главы СБУ в сообщении Офиса генерального прокурора не указывают, но в период, о котором идет речь, им был Александр Якименко. Сейчас он скрывается в России.

Напомним, ранее сообщалось, что суд Киева отложил избрание меры пресечения Януковичу в деле о расстрелах на Майдане.

суд Офис генпрокурора СБУ расследование Майдан
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