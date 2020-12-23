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23 грудня 2020, 14:48 9

Люди розчаровані: понад 70% українців вважає, що країна рухається у неправильному напрямку

23 грудня 2020, 14:48 9
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Серед своїх головних емоцій майже половина українців назвала розчарування
Серед своїх головних емоцій майже половина українців назвала розчарування
Фото з відкритих джерел
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В Україні більша частина громадян не задоволені тим, як йдуть справи в країні. Багато хто вважає, що за останні пів року погіршилося економічне становище, а серед своїх головних емоцій майже половина українців назвала розчарування.

Як пише RegioNews, про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Соціологи 16-20 грудня опитали 2000 респондентів від 18 років і старше, що проживають у всіх регіонах України, окрім Криму та непідконтрольних Києву частин Донбасу.

З'ясувалося, що більшість українців (71%) вважають, що в цілому справи в Україні йдуть у неправильному напрямку. І тільки 18% населення задоволені тим, як розвивається країна.

При цьому 70% українців вважають, що економічне становище в країні за останні півроку стало гірше, 17% дотримуються думки, що воно залишилося колишнім, а поліпшення помітили лише 7% громадян. Що стосується фінансового становища в родині, то 56% громадян відчули погіршення, 37% вважають, що нічого не змінилося і лише e 7% сімей покращилося матеріальне становище.

У майбутнє жителі України дивляться без особливого оптимізму: 47% очікують погіршення економічного становища в країні у найближчі півроку, 32% думають, що змін не буде. Оптимістично налаштовані тільки 16%, які чекають поліпшення економічної ситуації.

Серед населення переважають дві емоції: розчарування (у 42% респондентів) і надія (32%). Печаль відчувають 19% опитаних,14% відчуває страх, а 12% - байдужість. Тільки 10% назвало своєю емоцією радість. Розгубленість, подив і злість відчувають по 9% українців. Зацікавленість відчуває тільки 8%.

Раніше повідомлялося, кого українці хочуть бачити на чолі держави.

Україна українці рейтинг опитування економіка
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