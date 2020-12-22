В четверг Харьковский облсовет рассмотрит бюджет области на 2021 год

Председатель областного совета созывает внеочередную сессию

Председатель областного совета созывает внеочередную сессию

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Харьковского облсовета.

По сообщению облсовета, депутаты планируют утвердить и внести изменения в ряд областных и региональных программ; продолжить или прекратить договоры с директорами ряда коммунальных учреждений образования, культуры и медицины; внести изменения в решение об образовании постоянных комиссий облсовета от 11 декабря и утвердить новое положение о постоянных комиссии; утвердить регламент облсовета и рассмотреть депутатские запросы.

Среди прочего, в повестке дня предстоящей сессии вопрос "Об утверждении Программы экономического и социального развития Харьковской области на 2021 год" и "Об областном бюджете Харьковской области на 2021 год".

Напомним, ранее сообщалось, что председателем Харьковского облсовета стал представитель "Слуги народа” Артур Товмасян в него 4 заместителя, три из которых – от Блока Кернеса.