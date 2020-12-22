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22 декабря 2020, 16:03 37

В четверг Харьковский облсовет рассмотрит бюджет области на 2021 год

22 декабря 2020, 16:03 37
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Председатель областного совета созывает внеочередную сессию
Председатель областного совета созывает внеочередную сессию
Фото из открытых источников
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Внеочередное заседание Харьковского областного совета, на котором планируют рассмотреть бюджет области, состоится 24 декабря.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Харьковского облсовета.

По сообщению облсовета, депутаты планируют утвердить и внести изменения в ряд областных и региональных программ; продолжить или прекратить договоры с директорами ряда коммунальных учреждений образования, культуры и медицины; внести изменения в решение об образовании постоянных комиссий облсовета от 11 декабря и утвердить новое положение о постоянных комиссии; утвердить регламент облсовета и рассмотреть депутатские запросы.

Среди прочего, в повестке дня предстоящей сессии вопрос "Об утверждении Программы экономического и социального развития Харьковской области на 2021 год" и "Об областном бюджете Харьковской области на 2021 год".

Напомним, ранее сообщалось, что председателем Харьковского облсовета стал представитель "Слуги народа” Артур Товмасян в него 4 заместителя, три из которых – от Блока Кернеса.

бюджет облсовет сессия Харьковская область Программа
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