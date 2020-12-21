В декабре на заседаниях Рады не присутствовали 20 нардепов - КИУ
Комитет избирателей Украины проанализировал участии народных депутатов в пленарных заседаниях Верховной Рады в декабре. Всего в декабре состоялось восемь пленарных заседаний Рады.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу КИУ.
20 народных депутатов не были зарегистрированы ни на одном заседании Рады в декабре. Еще 11 депутатов посетили только одно или два заседания Рады, 14 депутатов были зарегистрированы на трех заседаниях. Участие во всех заседаниях приняла половина парламентариев - 260 депутатов или 61%", - говорится в сообщении.
Среди фракций и групп самые высокие показатели посещения у депутатов фракции "Европейская солидарность" и "Слуга народа". В среднем на заседаниях Рады было зарегистрировано 56,9% депутатов ЕС и 56,7% депутатов "Слуги народа".
Несколько ниже показатели у фракции "Голос" и группы "Доверие": в среднем на заседание Совета ходили 56,3% депутатов этих политических сил.
Значительно более низкие показатели посещения у депутатов группы "Доверие" - 38%.
Самые низкие показатели посещения в депутатов "Оппозиционной платформы - За жизнь" и "Батькивщины". Лишь треть депутатов этих фракций были в среднем зарегистрированные на заседаниях Рады: 33,2% и 32,3% соответственно.
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