В декабре на заседаниях Рады не присутствовали 20 нардепов - КИУ

Самые низкие показатели посещения у ОПЗЖ и "Батькивщины"

Самые низкие показатели посещения у ОПЗЖ и "Батькивщины"

Фото: из открытых источников

Комитет избирателей Украины проанализировал участии народных депутатов в пленарных заседаниях Верховной Рады в декабре. Всего в декабре состоялось восемь пленарных заседаний Рады.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу КИУ.

20 народных депутатов не были зарегистрированы ни на одном заседании Рады в декабре. Еще 11 депутатов посетили только одно или два заседания Рады, 14 депутатов были зарегистрированы на трех заседаниях. Участие во всех заседаниях приняла половина парламентариев - 260 депутатов или 61%", - говорится в сообщении.

Среди фракций и групп самые высокие показатели посещения у депутатов фракции "Европейская солидарность" и "Слуга народа". В среднем на заседаниях Рады было зарегистрировано 56,9% депутатов ЕС и 56,7% депутатов "Слуги народа".

Несколько ниже показатели у фракции "Голос" и группы "Доверие": в среднем на заседание Совета ходили 56,3% депутатов этих политических сил.

Значительно более низкие показатели посещения у депутатов группы "Доверие" - 38%.

Самые низкие показатели посещения в депутатов "Оппозиционной платформы - За жизнь" и "Батькивщины". Лишь треть депутатов этих фракций были в среднем зарегистрированные на заседаниях Рады: 33,2% и 32,3% соответственно.

Ранее сообщалось, что Разумков рассказал, сколько нардепов и сотрудников Рады заразились COVID-19.