12:02  14 грудня
Разумков розповів, скільки нардепів і співробітників Ради заразилися COVID-19
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14 грудня 2020, 12:02 10

Разумков розповів, скільки нардепів і співробітників Ради заразилися COVID-19

14 грудня 2020, 12:02 10
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Досі хворіє 21 людина серед депутатів і 55 представників апарату
Досі хворіє 21 людина серед депутатів і 55 представників апарату
Фото: з відкритих джерел
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що станом на сьогоднішній день, 14 грудня, в апараті парламенту 211 співробітників хворіли або хворіють COVID-19, а серед народних депутатів така кількість - 128 осіб.

Про це він розповів під час засідання погоджувальної ради, передає RegioNews.

Щоб ви розуміли, скільки людей сьогодні хворіє і перехворіло в апараті Верховної Ради і серед народних депутатів України: станом на сьогодні перехворіло або хворіють в апараті 211 співробітників. Серед народних депутатів, які перехворіли або хворіють сьогодні – 128 народних депутатів України", - сказав Разумков.

За його словами, на сьогодні, досі хворіє 21 людина серед нардепів і 55 представників апарату ВР.

Раніше повідомлялося, що за 13 грудня найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстровано в місті Київ (605).

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коронавірус карантин ВР депутат Дмитро Разумков
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