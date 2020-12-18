В Сумах посеред вулиці чоловік відкрив стрілянину, є поранений
Вистріл було здійснено з травматичного пістолета
Вистріл було здійснено з травматичного пістолета
У Сумах 17 грудня на вулиці стався конфлікт між двома перехожими, який переріс у бійку та закінчився стріляниною. Наразі поліція проводить перевірки, з'ясовуються всі обставини події.
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Національної поліції.
Як повідомляється, бійку чоловіки влаштували на вулиці Харківській біля кафе. Пізніше один з них, 35-річний сумчанин, вистрілив з травматичного пістолета. Наразі він сам та його 44-річний опонент з пораненням обличчя перебувають в лікарні.
На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліція опитує свідків події та адміністрацію кафе.
Нагадаємо, 23 листопада у Дніпрі відбулась стрілянина поруч із виборчою дільницею.
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