В Сумах посеред вулиці чоловік відкрив стрілянину, є поранений

Вистріл було здійснено з травматичного пістолета

Вистріл було здійснено з травматичного пістолета

Фото: Рixabay

У Сумах 17 грудня на вулиці стався конфлікт між двома перехожими, який переріс у бійку та закінчився стріляниною. Наразі поліція проводить перевірки, з'ясовуються всі обставини події.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Як повідомляється, бійку чоловіки влаштували на вулиці Харківській біля кафе. Пізніше один з них, 35-річний сумчанин, вистрілив з травматичного пістолета. Наразі він сам та його 44-річний опонент з пораненням обличчя перебувають в лікарні.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліція опитує свідків події та адміністрацію кафе.

Нагадаємо, 23 листопада у Дніпрі відбулась стрілянина поруч із виборчою дільницею.