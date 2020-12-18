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18 грудня 2020, 11:44 7

В Сумах посеред вулиці чоловік відкрив стрілянину, є поранений

18 грудня 2020, 11:44 7
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Вистріл було здійснено з травматичного пістолета
Вистріл було здійснено з травматичного пістолета
Фото: Рixabay
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У Сумах 17 грудня на вулиці стався конфлікт між двома перехожими, який переріс у бійку та закінчився стріляниною. Наразі поліція проводить перевірки, з'ясовуються всі обставини події.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Як повідомляється, бійку чоловіки влаштували на вулиці Харківській біля кафе. Пізніше один з них, 35-річний сумчанин, вистрілив з травматичного пістолета. Наразі він сам та його 44-річний опонент з пораненням обличчя перебувають в лікарні.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліція опитує свідків події та адміністрацію кафе.

Нагадаємо, 23 листопада у Дніпрі відбулась стрілянина поруч із виборчою дільницею.

Україна кримінал стрілянина поліція Суми
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