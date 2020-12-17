В Офісі президента відреагували на смерть Кернеса

Там зазначили, що він працював, вкладаючи у Харків усі свої емоції та компетенції

Там зазначили, що він працював, вкладаючи у Харків усі свої емоції та компетенції

Фото з відкритих джерел

Офіс президента України висловив співчуття у зв'язку з смертю мера Харкова Геннадія Кернеса. У Зеленського зазначили, що він працював, вкладаючи у Харків усі свої емоції та компетенції.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу президента. В ОП зазначили, що ставлення до Геннадія Кернеса в суспільстві не було однозначним, але в нього було бачення розвитку міста і люди за це його цінували. Якщо наступний міський голова Харкова зможе забезпечити якість управління міським господарством і такий самий соціально орієнтований зміст міської політики, це буде мінімум того, що необхідно для пам’яті про мера Геннадія Кернеса. Співчуваємо близьким, родині та харків’янам", - йдеться в заяві. Нагадаємо, 17 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес помер від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою.

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