Нардепи схвалили законопроєкт Зеленського про "інвестнянь"

За документ проголосували 252 депутати

За документ проголосували 252 депутати

Фото: з відкритих джерел

Верховна Рада підтримала у другому читанні й в цілому законопроєкт №3760 "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями", ініційований Володимиром Зеленським.

Про це передає RegioNews з посиланням на трансляцію засідання Ради.

В тексті документа перераховані вимоги, необхідні для отримання інвестпроєктами держпідтримки.

Законопроєкт визначає організаційні, правові та фінансові засади державної підтримки інвестпроєктів зі значними інвестиціями – розмір інвестицій в проєкт повинен становити не менше 30 млн євро; повинно забезпечуватись створення не менше 150 робочих місць із середньою зарплатою на 15% більше, ніж у регіоні, де така інвестиція буде здійснена. Обсяг держпідтримки не може бути понад 30% від суми інвестицій в проєкт, а термін реалізації підтримуваного проєкту - до 5 років.

Законопроєкт, зокрема, передбачає закріплення статусу держустанови, до складу якої входять інвестиційні менеджери та яка уповноважується Кабміном на супровід інвесторів у процесі підготовки й здійснення інвестпроєктів зі значними інвестиціями.

Раніше повідомлялося, що Зеленський створює координаційну раду, метою якого є напрацювання законодавчих змін щодо комплексного розв'язання проблем мікробізнесу.