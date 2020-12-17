Нардепы одобрили законопроект Зеленского об "инвестнянях"

За документ проголосовали 252 депутата

За документ проголосовали 252 депутата

Фото: из открытых источников

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №3760 "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями", инициированный Владимиром Зеленским.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

В тексте документа перечислены требования, необходимые для получения инвестпроектами господдержки.

Законопроект определяет организационные, правовые и финансовые основы государственной поддержки инвестпроектов со значительными инвестициями – размер инвестиций в проект должен составлять не менее 30 млн евро; должно обеспечиваться создание не менее 150 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, где такая инвестиция будет осуществлена. Объем господдержки не может быть более 30% от суммы инвестиций в проект, а срок реализации поддерживаемого проекта - до 5 лет.

Законопроект, в частности, предусматривает закрепление статуса госучреждения, в состав которого входят инвестиционные менеджеры и которое уполномочивается Кабмином на сопровождение инвесторов в процессе подготовки и осуществления инвестпроектов со значительными инвестициями.

Ранее сообщалось, что Зеленский создает координационный совет, целью которого является наработка законодательных изменений относительно комплексного решения проблем микробизнеса.