Нардеп Кулініч запропонував виступити проти боротьби з корупцією
Свою промову депутат промовив під час засідання Ради
Свою промову депутат промовив під час засідання Ради
Народний депутат України, голова депутатської групи "Довіра" Олег Кулініч під час засідання у Верховній Раді зробив пропозицію депутатам підтримати ініціативи спрямовані проти боротьби з корупцією.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал Nedotorkani.
Як зазначає видання, Олег Іванович так був схвильований, що зробив пропозицію фракції "Слуга народу" від якої було складно відмовитися всім.
Давайте підтримаємо всі ініціативи президента, які спрямовані проти боротьби з корупцією", - заявив він.
Нагадаємо, раніше "Слугу народу" Петруняка впіймали за переглядом пікантного фото у Раді.
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