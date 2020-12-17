Нардеп Кулинич предложил выступить против борьбы с коррупцией

Свою речь депутат произнес во время заседания Рады

Свою речь депутат произнес во время заседания Рады

Фото: из открытых источников

Народный депутат Украины, глава депутатской группы "Доверие" Олег Кулинич во время заседания в Верховной Раде сделал предложение депутатам поддержать инициативы направленные против борьбы с коррупцией.

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