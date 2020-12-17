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17 декабря 2020, 11:15 15

Нардеп Кулинич предложил выступить против борьбы с коррупцией

17 декабря 2020, 11:15 15
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Свою речь депутат произнес во время заседания Рады
Свою речь депутат произнес во время заседания Рады
Фото: из открытых источников
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Народный депутат Украины, глава депутатской группы "Доверие" Олег Кулинич во время заседания в Верховной Раде сделал предложение депутатам поддержать инициативы направленные против борьбы с коррупцией.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал Nedotorkani.

Как отмечает издание, Олег Иванович так был взволнован, что сделал предложение фракции "Слуга народа" от которого было сложно отказаться всем.

Давайте поддержим все инициативы президента, которые направлены против борьбы с коррупцией", - заявил он.

Напомним, ранее "Слугу народа" Петруняка поймали за просмотром пикантного фото в Раде.

Читайте также: Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько. RegioNews собрало самые пикантные моменты из заседаний Верховной Рады 9-го созыва.

партии ВР Слуга народа заседание коррупция депутат
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