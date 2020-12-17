Замість Кернеса функції мера Харкова зможе виконувати секретар міськради - ОПОРА

Щодо оголошення позачергових виборів, то вони можуть бути розтягнуті в часі на роки, вважає Айвазовська

Щодо оголошення позачергових виборів, то вони можуть бути розтягнуті в часі на роки, вважає Айвазовська

Фото: з відкритих джерел

Голова Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська заявила, що після смерті міського голови Харкова Геннадія Кернеса, його функції тимчасово може здійснювати секретар відповідної міської ради.

Як повідомляє RegioNews, про це Айвазовська написала у Facebook. Закон про місцеве самоврядування визначає, що у разі звільнення з посади міського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, повноваження міського голови здійснює секретар відповідної міської ради", - повідомила вона. За її словами, "оголошення позачергових виборів - питання, яке лежить у площині відповідальності парламенту та може бути розтягнуте в часі на роки, що демонструвала неодноразова практика". Тож поки функції міського голови є кому виконувати і є консенсус місцевих еліт щодо цього, не факт, що вибори міського голови Харкова відбудуться найближчим часом", - зазначила Айвазовська. Також вона додала, що не пізніше як на п'ятнадцятий день після смерті міського голови особа, яка на цей час здійснює повноваження міського голови, звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів. Нагадаємо, 17 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес помер від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою.

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