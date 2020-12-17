Вместо Кернеса функции мэра Харькова сможет исполнять секретарь горсовета - ОПОРА

Относительно объявления досрочных выборов, то они могут быть растянуты во времени на годы, считает Айвазовская

Относительно объявления досрочных выборов, то они могут быть растянуты во времени на годы, считает Айвазовская

Фото: из открытых источников

Глава Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская заявила, что после смерти городского главы Харькова Геннадия Кернеса, его функции временно может осуществлять секретарь соответствующего городского совета.

Как сообщает RegioNews, об этом Айвазовская написала в Facebook. Закон о местном самоуправлении определяет, что в случае увольнения с должности городского главы в связи с досрочным прекращением его полномочий или его смерти, полномочия городского главы осуществляет секретарь соответствующего городского совета", - сообщила она. По ее словам, "объявление внеочередных выборов - вопрос, который лежит в плоскости ответственности парламента и может быть растянут во времени на годы, что уже демонстрировала неоднократная практика". Поэтому пока функции городского главы есть кому выполнять и есть консенсус местных элит относительно этого, не факт, что выборы городского главы Харькова пройдут в ближайшее время", - отметила Айвазовская. Также она добавила, что не позже как на пятнадцатый день после смерти городского главы лицо, которое в настоящее время осуществляет его полномочия, обращается в Верховную Раду Украины с ходатайством относительно назначения внеочередных выборов. Напомним, 17 декабря городской глава Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений, вызванных коронавирусною болезнью.

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