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16 декабря 2020, 11:27 11

"Голос", "Батькивщина" и "ЕС" не будут поддерживать Витренко на пост министра энергетики

16 декабря 2020, 11:27 11
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Они считают эту кандидатуру противоречивой
Они считают эту кандидатуру противоречивой
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Назначение Юрия Витренко министром энергетики народные депутаты из фракций “Голос”, “Батькивщина” и “Европейская Солидарность” не собираются поддерживать.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на УНН.

В частности, кандидатуру Витренко считают противоречивой во фракции "Батькивщина”.

Я не буду голосовать за Витренко. Знаю, кто еще из моих коллег не проголосует. Это кандидатура противоречивая. И это кандидатура Коломойского, поэтому не стоит. И конфликт интересов. Пусть он сам там себе живет, полиция им интересуется немецкая, обращаю внимание, — сказал нардеп Михаил Волынец из "Батькивщины".

О "многих замечаниях" к Витренко говорят и в "Европейской солидарности".

Мы — оппозиционная сила, и кадровые вопросы вообще не поддерживаем. Это — приоритет коалиции, в данном случае монобольшинства. Хотят ставить этого человека на должность министра — это их выбор. Но несмотря на то, что мы не будем голосовать, к самой кандидатуре есть много замечаний, за его предыдущие должности, которые он занимал. Поэтому, даже если бы мы были в коалиции, поддержка его кандидатуры стояла бы под вопросом, — сказал Михаил Бондарь из ЕС, член комитета по вопросам энергетики.

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры, народный депутат от партии "Голос” Юлия Клименко заявила, что их фракция также не собирается поддерживать кандидатуру Витренко.

Вы знаете, мы вообще не голосуем за кадровые назначения монобольшинства. Поэтому в нашем случае ответ один — скорее всего, нет. Монобольшинство должно назначать тех людей, за которых они несут ответственность, они назначать кандидатуру должны. Поэтому это наша такая позиция, мы не планируем, — отметила она.

Напомним, ранее сообщалось, что "Нафтогаз" получил команду от Офиса Зеленского Витренко выплатить 4 млн долларов премий, - СМИ.

политика назначение Юрий Витренко министр голосование
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