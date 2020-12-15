"Слуги народу" перенесли засідання фракції на пізній вечір

На порядку денному - обговорення кандидатур на посади в уряді

На порядку денному - обговорення кандидатур на посади в уряді

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Фракція "Слуга народу" перенесла засідання, на якому повинен бути присутнім президент Володимир Зеленський, на пізній вечір.

Про це в Telegram повідомив народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура, пише RegioNews.

За його словами, на порядку денному - обговорення кандидатур на посади:

1. Першого віцепрем'єра, міністра енергетики України Юрія Вітренко;

2. Міністра освіти і науки - Сергія Шкарлета;

3. Міністра у справах ветеранів - Юлії Лапутіної.

"Також можливо буде розглядатися питання роз'єднання міністерств і створення Міністерства аграрної політики, кандидат на посаду міністра - Роман Лещенко. Крім цього, можлива зміна глави Мінекології - буде запропоновано Романа Опимаха", - сказав він.

Під час сьогоднішнього засідання Ради спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що міністр екології Роман Абрамовський і міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб подали заяви про відставку.

Раніше повідомлялося, що Зеленський сьогодні на засіданні "Слуг народу" буде представляти кандидатури трьох нових міністрів.