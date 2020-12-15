Рада одобрила механизм фиксации админнарушений судьями КСУ

Этот документ также восстанавливает полномочия Национального агентства по предотвращению коррупции

Этот документ также восстанавливает полномочия Национального агентства по предотвращению коррупции

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Верховная Рада одобрила механизм вручения судьям протоколов об административных правонарушениях. Этот документ также восстанавливает полномочия Национального агентства по предотвращению коррупции.

Как пишет RegioNews, за документ проголосовал 321 нардеп.

Законопроект №4471 вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. В документе прописали особенности вручения протоколов об административных правонарушениях судьям.

Основной способ вручения таких протоколов - путем отправки по почте. Согласно закону, судьи Конституционного суда дается возможность по его желанию или лично дать пояснения по существу протокола, или сделать это в присутствии или инспектора Высшего совета правосудия - для судьи, или главы Конституционного суда - для судьи этого суда.

Однако если НАПК не получило в установленные сроки объяснения судьи, оно может передавать документы на рассмотрение в суд.

Напомним, сегодня Рада поддержала законопроект о возобновлении работы НАПК.