ТКГ збереться на засідання по Донбасу: що в порядку денному
Однією з тем переговорів стане підготовка до обміну полоненими
Однією з тем переговорів стане підготовка до обміну полоненими
Тристороння контактна група із мирного врегулювання ситуації на Донбасі збереться на чергове засідання 15-16 грудня.
Про це у Telegram повідомляє пресслужба української делегації в ТКГ, передає RegioNews.
Українська делегація під час засідання пропонує розглянути наступні питання:
- звільнення утримуваних осіб;
- розблокування російською стороною роботи КПВВ;
- фіналізація домовленості про 19 ділянок розмінування;
- фіналізація домовленості про 4 нові ділянки розведення;
- забезпечення вільного доступу місії ОБСЄ до всієї території України;
- доступ міжнародних гуманітарних організацій до полонених.
Також повідомляється, що 15 грудня пройдуть відеоконференції підгруп, а 16 грудня - спільне засідання ТКГ.
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