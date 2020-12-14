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14 грудня 2020, 19:09 52

ТКГ збереться на засідання по Донбасу: що в порядку денному

14 грудня 2020, 19:09 52
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Фото: із відкритих джерел
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Тристороння контактна група із мирного врегулювання ситуації на Донбасі збереться на чергове засідання 15-16 грудня.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба української делегації в ТКГ, передає RegioNews.

Українська делегація під час засідання пропонує розглянути наступні питання:

  • звільнення утримуваних осіб;
  • розблокування російською стороною роботи КПВВ;
  • фіналізація домовленості про 19 ділянок розмінування;
  • фіналізація домовленості про 4 нові ділянки розведення;
  • забезпечення вільного доступу місії ОБСЄ до всієї території України;
  • доступ міжнародних гуманітарних організацій до полонених.

Також повідомляється, що 15 грудня пройдуть відеоконференції підгруп, а 16 грудня - спільне засідання ТКГ.

Нагадаємо, Кравчука вже вшосте кличуть в Раду щодо "плану дій” по Донбасу.

ТКГ Донбас засідання обмін полонених Леонід Кравчук
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